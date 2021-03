Budget du Québec | «C’est évident que des coupures sont à prévoir après l’élection»

«L’impact de la COVID-19 sur les pertes et les dépenses supplémentaires équivaut à 30 milliards $. Ce que le gouvernement décide de faire, d’une façon conservatrice dans ses prévisions, c’est de dépenser et de reporter à plus tard, après la pandémie et après les élections, un régime de coupures, de rééquilibre des dépenses publiques. On se donne plus de temps afin de revenir au déficit zéro. Le déficit, qui se termine le 31 mars, est de 15 milliards $. […] Ça veut dire que les choix qu’on va devoir faire comme société, ce n’est pas maintenant, mais c’est évident que des coupures sont à prévoir après l’élection qui aura lieu dans un peu plus de 18 mois. […] L’idée aussi, c’est de dépenser. Il y aura de grands travaux d’infrastructures.»