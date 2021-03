McSween | La CAQ et les garderies: «Un marketing de symbole de 8.35$ par jour»

Deux sujets, jeudi matin, lors de l'intervention de Pierre-Yves McSween au micro de Paul Arcand: les garderies au Québec et un sujet plus international, l'impact sur l'économie mondiale de l'incident qui bloque actuellement le canal de Suez, voie maritime essentielle pour le transport maritime entre l'Europe et l'Asie.

Le chroniqueur économique tentait d'éclaircir le débat sur les garderies, sur les tarifs des CPE subventionnés ou non. «Le gouvernement fait un marketing de symbole de 8.35$ par jour», résumait-il.