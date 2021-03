Projet de GNL Québec | «Politiquement, ce n’est pas simple pour la CAQ»

«C’est un projet de 14 milliards de dollars. Ce serait, s’il se réalisait, le plus important investissement privé de l’histoire du Québec. Ça consiste en deux choses : 750 kilomètres de gazoduc (5 milliards $) et une usine de liquéfaction (9 milliards $) pour transformer le gaz en liquide. Ensuite, des bateaux passant par la rivière Saguenay se rendraient jusqu’en Asie. Les environnementalistes craignent notamment pour les bélugas qui sont présents dans le secteur. Selon les promoteurs, le gaz vendu remplacera du charbon, ce qui serait bon pour la planète. Aujourd’hui, le ministre Benoit Charette rendra public le rapport du BAPE. Politiquement, ce n’est pas simple pour la CAQ (Coalition avenir Québec), car elle s’est présentée comme le parti de l’économie à la dernière élection. Mais, la CAQ tente aussi de se donner un vernis vert. Comment concilier économie et environnement ?»