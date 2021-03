Internet haute vitesse au Québec | 826 millions $ pour brancher tous les foyers

«Juste pour la partie de Cogeco, on parle d'environ 7000 kilomètres de construction de fibre. Il faudra utiliser environ 100 000 poteaux pour desservir plus de Québécois. [...] Nous avons déjà commencé à commander l'équipement et à signer des contrats de service avec des fournisseurs. Le projet a démarré il y a plusieurs jours.»