AppDirect Canada | «Un prêt du gouvernement de 75 000 $ par emploi»

«75 000 $ de prêt par emploi, c’est à peu près ce que ça donne. Pour d’éventuels emplois à 100 000 $. On ne va pas commencer à parler des prêts pardonnables et qu’on finance les multinationales et les entreprises étrangères… Parlons de la contribution marginale. Quand on fait une annonce de la création d'emplois à 100 000 $, ça frappe l’imaginaire. Mais, si on regarde les statistiques, ce n’est pas vrai qu’on payera ça le premier jour. Ensuite, ce sont 730 emplois sur cinq ans. Combien ça rapporte un emploi avec un salaire de 100 000 $ au gouvernement du Québec ? Pas de déduction, pas d’enfant, rien… C’est 15 800 $ en impôts par année. C’est le départ. Juste pour couvrir le montant du prêt, ça prendra 4,64 années pour les 730 emplois, s’ils étaient tous créés le premier jour…»