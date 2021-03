Ventes aux enchères numériques | Jetons non fongiques et cryptomonnaies

Cette œuvre de Mike Winkelmann a été associée à une vente aux enchères qui, selon notre correspondant Richard Châteauvert, s’est déroulée sur plus de deux semaines et pour laquelle il y a eu plus de 180 mises lors de la dernière heure. De plus, une prolongation de deux minutes a été permise et l’œuvre est alors passée de 39 à 69 millions de dollars… en deux minutes.

Puisque tout est en version numérique et que personne n’en détient une version physique, le certificat d’authenticité de cette œuvre numérique est ce qu’on appelle un jeton non fongible.

Provenant de l’expression anglaise «non-fungible token», un jeton non fongible est une sorte de code numérique représentant quelque chose d'unique fondé sur la technologie «blockchain». Ils sont utilisés pour permettre de vérifier la rareté numérique vérifiable, ainsi que la propriété numérique d’une œuvre ou d’un élément numérique. Les jetons non fongibles ne sont donc pas interchangeables puisqu’ils sont rattachés à une œuvre unique, mais peuvent être transigés d'une personne à une autre.

Le tout a été payé à l’aide de cryptomonnaie, comme quoi l’art rare virtuel a bien pris son envol parallèlement à l’art physique conventionnel.