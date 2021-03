Les cartes de points fidélité | «C’est une monnaie parallèle très importante dans le monde»

Quelle est la pertinence des cartes de points fidélité? Quelle est leur importance dans l'économie? Pourquoi et comment s'en servir? Plusieurs économistes les comparent à une monnaie parallèle. Chose certaine, c’est un vaste univers rempli de promesses et de déceptions. Dans l’émission C’est notre argent, l’animateur Jeffrey Subranni et le chroniqueur financier François Gagnon abordent ce sujet assez complexe.