«Nous atteindrons la profitabilité cette année» -Le PDG de Bombardier

«Depuis la vente de la Cseries à Airbus et et celle des trains à Alstom, il n’y a plus d’argent de l’État dans l’entreprise, telle qu’elle existe. Bombardier demeure malgré tout une bonne affaire pour le Québec. Il y a encore plusieurs milliers d'emplois de qualité chez Bombardier, dont 8 000 à Montréal. Les employés ont payé des impôts au gouvernement d’une valeur d’environ sept milliards $, au cours des vingt dernières années. Bombardier a un problème d’image, c’est vrai. J’ai pris la dernière année pour m’assurer qu’on construisait la compagnie sur des bases solides. Cela n’a pas été facile, surtout avec la pandémie. Maintenant, on veut tourner la page.»