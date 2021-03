La fortune de Warren Buffett dépasse les 100 milliards $

La fortune de l’homme d’affaires Warren Buffett a dépassé les 100 milliards de dollars américains, mercredi.

Selon le magazine Forbes, il rejoint le cercle très restreint des personnes les plus riches de la planète : Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill Gates.

Mercredi, le cours de l’action de sa société Berkshire Hathaway a atteint un niveau record, faisant grimper sa fortune à 100,3 milliards $.

C’est la première fois que celle-ci franchit ce cap.

L'Américain Warren Buffett, 90 ans, est l’un des dirigeants les plus prospères et les plus respectés de tous les temps, selon l’Agence France-Presse.

Contrairement à plusieurs autres milliardaires, il investit peu dans les valeurs du secteur technologique, souligne notre chroniqueur économique Pierre-Yves McSween.