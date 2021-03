Résultats d’écoute de la radio | Le 98.5 est #1 au Québec

Le 98.5 est la station de radio la plus écoutée au Québec, selon le plus récent sondage Numeris publié ce mercredi.

La firme, qui mesure la performance de la radio au Canada, indique que le 98.5 occupe la première place au Québec.

Paul Arcand demeure l’animateur du matin le plus écouté à Montréal, récoltant 31,5 % des parts de marché avec l’émission Puisqu’il faut se lever. C’est une augmentation de près de 15 % par rapport à l’hiver dernier. La combinaison de ses entrevues-chocs et de ses réponses franches offertes aux auditeurs permet à l’émission d’être sur la première marche du podium.

Même scénario pour les émissions d’Isabelle Maréchal et de Bernard Drainville, qui se retrouvent numéro un dans leurs créneaux respectifs avec des augmentations de 7 % et 18 % comparativement à l’hiver passé. La diffusion des conférences de presse en direct et les intervenants qualifiés furent très appréciés et nécessaires dans le paysage médiatique québécois, en temps de pandémie.

Patrick Lagacé reste indétrônable dans le créneau du retour à la maison avec 17,8 % des parts de marché. Son incroyable performance démontre le besoin des auditeurs du grand Montréal d’obtenir une analyse récapitulative de fin de journée, pour connaître tous les développements de l’actualité.

Les soirées ont repris vie avec la diffusion des matchs des Canadiens de Montréal et des bonnes émissions de Mario Langlois et de Jérémie Rainville, qui apportent le divertissement nécessaire en cette période trouble.

Les week-ends et les nuits n’ont pas donné leur place non plus pour accompagner tout le monde dans les trois derniers mois. Paul Houde et son équipe ont brillamment performé dans ce créneau qui allie information et divertissement.

Puisque les nuits ont été assez mouvementées pour les travailleurs essentiels, nos animateurs Jacques Fabi et Sylvain Ménard ont tenu le fort pour écouter et discuter avec les auditeurs.