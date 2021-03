Saga de la librairie S. W. Welch à Montréal | Une stratégie financière «qui n'a aucun rapport avec le libraire»

«Shiller Lavy est un groupe qui prend possession de plusieurs immeubles dans un même secteur. Il a un impact sur le prix moyen d’un bout de rue, par exemple. Quand tu es un groupe immobilier, ce que tu peux faire, c’est de toujours faire une pression à la hausse sur les loyers en fin de bail ou encore à la fin de chaque année, pour faire augmenter la valeur de ton parc immobilier… Pourquoi mettre un libraire à la porte? Parfois, de tels groupes peuvent avoir ce genre de stratégie. Il est mieux d’avoir un taux d’inoccupation un peu plus élevé, mais avoir un prix officiel dans les baux au pied carré plus haut. Ça donne un portrait d’avenir plus payant. Évidemment, cela n’a aucun rapport avec le libraire.»