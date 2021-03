Le projet aérien du REM de l'Est | «Je n’entends que les opposants»

Le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est imperturbable : il n’est pas possible d’imaginer un projet souterrain pour le REM de l’Est qui serait rentable et qu’on pourrait développer dans des délais raisonnables. Selon lui, un parcours aérien est le seul projet possible, du moins au centre-ville de Montréal. Depuis le début de l’année, toutefois, plusieurs remettent en question ce projet aérien. Un débat est crucial, d'après notre chroniqueur Bernard Drainville.

En effet, plusieurs citoyens et experts ont fait part de leurs craintes quant au projet aérien proposé par Charles Emond, il y a quelques mois.