Le Chablis en harmonies

Avec quoi devrait-on servir les vins blancs de Chablis ? On peut toujours y aller avec un classique par excellence : les huîtres. Le côté iodé des huîtres répond parfaitement aux notes minérales du vin comme à leurs arômes souvent citronnés (pensez à mettre quelques gouttes de citron sur l’huître, d’ailleurs). Ces deux compagnons de goût se fondent ensemble en une harmonie plutôt parfaite. Mais il ne faut surtout pas s’arrêter là…

À table, le Chablis est beaucoup plus polyvalent qu’on pourrait peut-être le croire. Et avec des vins aussi nets et éclatants, pas besoin de faire dans le compliqué. On peut en profiter aussi bien avec une omelette au fromage et aux fines herbes qu’avec un poulet rôti, une petite truite simplement poêlée ou, pourquoi pas, un pâté chinois (pour les saveurs du maïs et la texture des pommes de terre). Le Chardonnay tiré des fameux sols kimméridgiens de Chablis met sa vivacité à profit de bien belle manière avec tous ces plats – et bien d’autres encore.

La mer, d’abord

Qu’il s’agisse de mollusques, de crustacés ou de poissons, les produits de la mer restent les accords les plus naturels et les plus évidents avec du Chablis. Un steak de flétan avec un beurre au citron et aux câpres, des pâtes aux crevettes et aux petits pois, des pétoncles poêlés avec un beurre à l’orange, un saumon grillé, des sushis (n’oubliez pas les oursins), un tartare de truite à la lime et à l’oignon vert, des moules en sauce au vin blanc (de Chablis, tiens donc!) ou encore des couteaux de mer servis avec de l’aneth ou du fenouil et un peu de piment… voilà autant de façons de trouver un bonheur assuré.

Pour maximiser le résultat, choisissez les vins de Chablis les plus amples et les plus riches pour aller avec les produits de la mer les plus goûteux, tandis que les plus minéraux et les plus vifs iront mieux, par exemple, avec des poissons blancs grillés et garnis de citron et de fines herbes comme le persil ou la ciboulette. Un Chablis Grand Cru ayant passé quelques années à la cave sera tout en splendeur avec de la chair de crabe enrobée de beurre noisette, tandis qu’un Chablis « tout court », jeune et fringant fera merveille avec la sole amandine ou un ceviche de crevettes à la mangue.