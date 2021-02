Rendement en dessous de l'indice | «La Caisse de dépôt s'en est sortie; 2020 aurait pu être une catastrophe»

La Caisse doit avoir des entrées et des sorties de fonds réguliers et elle doit s’assurer que les déposants ont une stratégie de placement cohérente. […] Quand tu as un porte-feuille d’aéroports, de centres commerciaux et d’édifices de bureaux, c’est comme mangé un 2X4 dans la face, un matin! [...] Oui, un rendement en dessous de l'indice, mais la Caisse de dépôt s'en est sortie; 2020 aurait pu être une catastrophe!»