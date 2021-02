Relance verte aux États-Unis | Une place de choix pour les batteries électriques du Québec?

L'écrasante majorité des piles de voitures électriques sont actuellement fabriquées en Chine et plus largement en Asie. Le Québec pourrait toutefois tirer son épingle du jeu grâce à la bonne relation qu'entretiennent le président Biden et le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Le mouvement Buy american va se poursuivre avec le successeur de Donald Trump, mais avec l'expertise qui se trouve ici, au nord de la frontière, les Américains voudront peut-être faire une place au Canada dans un North American Buy Act.