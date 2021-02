Vaches laitières | «22 % de nos producteurs utilisent les dérivés de l'huile de palme»

«Depuis le début, on se base sur la science. Actuellement, nous ne pouvons dire que l’utilisation de l’huile de palme a un impact sur la composition du lait. Du côté environnemental, nous connaissons très bien le débat associé à l’huile de palme. Depuis des lunes, on alimente les vaches avec des sous-produits de l’alimentation animale. Nous avons formé un comité national afin d’évaluer la problématique. Selon nos derniers sondages, 22 % de nos producteurs utilisent les dérivés de l’huile de palme, pour augmenter la composition du gras du lait et améliorer l’état de chair de l’animal.»