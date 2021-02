On sent toujours le vent de folie qui souffle sur le marché immobilier québécois, selon Georges Bardagi, un courtier immobilier et président de Remax du Cartier GB.

Les vendeurs sont toujours favorisés en raison des offres multiples sur les propriétés. Ainsi, la surenchère est devenue la norme.

En entrevue avec Paul Arcand, mardi matin, Georges Bardagi évoqué quelques raisons à cette situation.