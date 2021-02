Le REM entre Châteauguay et Boucherville | «On dirait que le REM est la huitième merveille du monde!»

La Caisse de dépôt et placement désire prolonger le REM sur la Rive-Sud, notamment entre Châteauguay et Boucherville. Le premier ministre François Legault a confirmé également son intérêt cette semaine. Écoutez les commentaires de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le PDG de la Caisse, Charles Emond a annoncé à la fin 2020 un prolongement du réseau de train électrique dans l’est de Montréal.

En outre, une autre phase est envisagée à Laval et à Longueuil. Tout récemment, on a indiqué que le plan de développement du REM pourrait être étendu entre Châteauguay et Boucherville.