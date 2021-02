Télésat Lightspeed | «On peut appeler ça une subvention implicite»

«Le gouvernement du Québec investit 450 millions de dollars en prêt dans le programme Télésat Lightspeed. Il obtient aussi des actions privilégiées pour une valeur de 200 millions $. J’adore ça! Quel est le taux d’intérêt? Ce n’est pas dit. En somme, on peut utiliser bien des mots… On peut appeler ça une subvention implicite. […] Quand tu veux investir au Québec, première chose que tu fais : appeler le gouvernement. Tu promets des jobs… Et ça marche depuis tellement longtemps.»