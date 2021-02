Les bonheurs de Chablis

La valeur du roc

Dans ses vallons accueillants, les vignobles de Chablis profitent d’un terroir aux vertus exceptionnelles : le kimméridgien. Cette pierre calcaire blanchâtre, dont les éclats sont partout dans les sols bruns clairs, remonte à l’époque Jurassique, il y a quelque 150 millions d’années. Ce sont d’anciens fonds marins remplis de fossiles, en particulier des quantités importantes de petites huîtres – peut-être une explication de l’accord parfait entre le vin de chablis et les huîtres? Quoi qu’il en soit, le kimméridgien donne aux vins qui en sont tirés un côté toujours vivifiant et en même temps structuré et ferme.

La présence de cette pierre calcaire, combinée à l’exposition et aux nuances du climat, expliquent comment les vignobles se retrouvent dans l’un ou l’autre des quatre niveaux d’appellation : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru ou Chablis Grand Cru. Le Petit Chablis est généralement tiré de terroirs où le kimméridgien est plus rare, voire même absent : les vins peuvent être tout aussi agréables, mais souvent plus légers et d’un fruité plus rond et abondant. Le Chablis vient de sols où le kimméridgien est plus présent, mais sur une variété d’expositions et d’orientations et des pentes généralement plus douces.

L’appellation Chablis Premier Cru, elle, profite de côtes bien exposées au sud-est, au sud ou au sud-ouest, ce qui favorise le mûrissement des raisins. Le caractère du terroir y ressort aussi avec plus de force, chaque vin de Chablis Premier Cru montrant une personnalité distincte – certains plus amples, d’autres plus minéraux, d’autres encore plus structurés.

Les vignes de Chablis Grand Cru, quant à elles, sont regroupées sur une seule colline faisant face au sud, regardant le village de Chablis. Profitant de cette pente bien ensoleillée et d’un sol particulièrement favorable à la vigne, les vins ajoutent un surcroît de richesse à l’énergie et à la vivacité typique de l’appellation. De quoi leur permettre de bien vieillir et de s’accorder à des plats plus riches.

Nous vous proposons de découvrir 4 vins de Chablis, de chaque niveau d’appellation, disponibles à la SAQ :