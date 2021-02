En temps de pandémie comme dans la « vraie vie », il fait bon quitter momentanément la ville pour s’évader en pleine nature. Air pur, sentiment de liberté, douceur, reconnexion avec la nature, apaisement; les bienfaits de quelques jours passés au chalet sont aussi nombreux qu’essentiels. Voici 8 bonnes raisons d’opter pour Chalet à Rabais lors de vos prochaines recherches du chalet idéal.

Faire de belles économies Voilà un avantage indéniable que celui de faire de belles économies tout en se faisant plaisir! En surfant sur le site de Chalet à Rabais, ce sont des chalets à la location moins dispendieuse qu’ailleurs que vous dénicherez, vous permettant ainsi de vous offrir de petits luxes supplémentaires pendant le séjour (des activités de plein air ou une bonne bouffe commandée au restaurant du coin peut-être?)

Choisir de faire affaire avec une compagnie québécoise En ces temps de crise - comme à tout moment en fait -, choisir de faire affaire avec une compagnie québécoise veut dire faire du bien à la fois à notre conscience sociale et à notre économie locale durement éprouvée par la pandémie. Savoir que l’on fait les bons choix tout en se faisant plaisir, voilà la clé de l’arrangement idéal.

Favoriser l’économie et le voyage local Prendre la décision de voyager ici, au Québec, c’est encore une fois aider au maintien – et au redressement - de notre économie locale. Si, en plus, on peut le faire blotti bien confortablement au bord du feu, alors il est certain que tous auront le sourire aux lèvres.

Faire du bien en se faisant du bien Entreprise d’ici fondée par des propriétaires de chalets ayant beaucoup soufferts de la pandémie, Chalet à Rabais est porté par un empathique élan de collaboration. En offrant des hébergements à prix réduit, on permet à la fois aux confrères et aux gens d’une même bulle de vivre des moments plus doux. Confinés, on se fait un plaisir de délaisser un moment nos 4 murs (que l’on connaît maintenant par cœur!) en s’offrant une pause bien méritée en famille, en amoureux ou entre amis proches.

Pouvoir partir sur un beau « coup de tête » Qui plus est, en se rendant visiter la section « Dernière minute », il est possible de trouver un petit havre de paix quelques jours avant le départ! Idéal pour les bouffées de « il faut que je parte là, maintenant! » qui nous prend bien souvent, surtout en confinement. Un grand choix d’hébergement est disponible pour les 7 jours suivants.

Profiter des avantages d’un service de gestion en location Avec son service de courtage de chalets en location, Chalet à Rabais parvient à déterminer de façon juste et efficace les besoins des voyageurs et vous aide à dénicher LE meilleur hébergement selon votre budget. La spécialité? Les locations de Dernière minute et en semaine.

S’inspirer et s’instruire en lisant les articles de blogue de Chalet à Rabais En plus d’être un beau répertoire de chalets à louer à rabais, le site propose un blogue alimenté par des rédacteurs et journalistes aguerris collaborant à de nombreux médias reconnus. Leurs billets sont variés, instructifs et inspirants : plein air, destinations culinaires, art de vivre, activités, réflexions… Leurs sujets stimulent l’envie de découvertes.

Être au fait des attraits touristiques de la région Sur la page de chacun des chalets se trouve une liste des attraits touristiques gourmands de la région et des alentours. Une belle façon de planifier la partie active et découverte de son séjour! Les articles du blogue - rédigés par des journalistes spécialisés en voyage et en plein air – présentent aussi divers attraits des environs. Restaurants, activités, services de location d’équipement sportif, pistes de randonnée, de ski et de raquette, tout y est!

S’offrir plus qu’un week-end : une expérience!

Ainsi, louer un chalet relève bien plus de l’expérience que du simple week-end passé loin de la maison. C’est la manière idéale de se ressourcer, reconnecter avec la nature qui a tant à nous apporter (son calme et sa sagesse entre autres choses), créer de nouveaux souvenirs avec ceux que l’on aime, profiter du lâcher-prise et du « vide tête » venant avec les bouffées prises au grand air. C’est aussi la meilleure façon de laisser-aller ses tracas et inquiétudes en faisant de nouvelles découvertes tout en restant dans notre beau Québec.

Pour dénicher le chalet de vos rêves, c’est ici : chaletarabais.com