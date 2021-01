Marché immobilier favorable aux vendeurs | «On a appris qu’il y avait 63 offres…»

Cette dernière doit toutefois quitter d’ici le 25 juin et doit trouver une résidence qui peut accueillir ses huit enfants.

« On n’est pas du tout déçus de l’avoir vendue, parce qu’on a vraiment besoin de plus grand. Notre maison, présentement, n’offre même pas assez de chambres pour nous. »

Pour sa part, Alexandre Pelletier cherche une maison sur la Rive-Sud en raison de l’arrivée d’un enfant.

« Ça ne nous fait pas vraiment peur, car nous avons encore un toit. On n’a pas vendu notre condo et tant et aussi longtemps que l’on ne l’aura pas trouvé (la nouvelle maison), on ne va pas le vendre. On est confiants, mais comme tout le monde, on entend que les prix ne vont pas baisser pour l’instant. »

Mais pour ce dernier, ce n’est pas tant le prix qui est l’obstacle, mais le fait que tout le monde se cherche une maison.

« C’est un marché de vendeurs. En avril, quand on a commencé à magasiner, on voulait faire une offre sur une maison. Finalement, il y a eu neuf offres. Évidemment, on ne l’a pas eu et on a pris un break.