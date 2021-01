Nouvelle étude en fiscalité et en finances publiques | «Le Québec encourage sa population à avoir des enfants»

Le Québec est l’une des provinces où le fardeau fiscal est le plus lourd au Canada. Rien de nouveau, selon Pierre-Yves McSween. Or, les taxes et l’impôt plus élevés permettent évidemment de financer des services qui sont enviés par les autres Canadiens, dont les services de garde abordables et un généreux congé parental.

La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke a analysé le fardeau fiscal des Québécois grâce à une étude intitulée Comment se compare le fardeau fiscal des Québécois dans une perspective canadienne?

On y découvre notamment que le Québec est plus généreux que toutes les autres provinces envers ses citoyens en matière de crédits d’impôt remboursables et d’allocations familiales.