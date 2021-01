Bannie à Montréal, Beauregard Environnement fait affaire avec EXO | Bernard Drainville n’en revient pas!

«Beauregard Environnement a été bannie, placée sur la liste noire des contrats municipaux de la Ville de Montréal parce qu’on ne voulait plus se retrouver avec des dommages à l’environnement et des manœuvres frauduleuses. Toutefois, l’entreprise vient de remporter un gros appel d’offres avec la société EXO qui gère les trains de banlieue et les autobus des couronnes nord et sud. On va avoir une gestion de plein de matières polluantes. On se croise les doigts, ils sont le plus bas soumissionnaire. EXO nous dit ne pas avoir le choix de leur accorder le contrat et se dit très préoccupée. Ils m’ont dit qu’ils n’ont pas le droit d’exclure une firme qui s’est fait prendre par le BIG de Montréal»