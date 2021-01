COVID-19 | «Les compagnies d’assurance refusent de couvrir les restaurateurs»

«Avant la fin de 2020, j’ai reçu un appel de mon courtier d’assurance. Il m’a dit qu’aucune compagnie ne veut assurer les restaurants. J’ai toujours payé ma police de manière impeccable. Ce n’est donc pas associé à mon profil. Apparemment, les entreprises d’assurance ont tellement reçu de réclamations de la part des restaurateurs, qu’elles ont pris la décision de ne plus offrir de service pour les restaurants. Mon courtier et moi avons contacté une douzaine de compagnies. Finalement, j'ai trouvé, mais avec des polices cinq fois plus chères qu’auparavant.»