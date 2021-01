Inquiétudes des Québécois envers l'économie post-COVID-19 | Le ministre des Finances répond aux questions de Bernard Drainville

«C’est certain qu’il y a une pandémie, une récession mondiale et il y aura des défis des finances publiques qui vont durer plus longtemps que la pandémie. Notre gouvernement ainsi que le fédéral, on s’est assuré qu’il y ait toutes les mesures mises en place pour combattre l’épidémie et soutenir les Québécois et les entreprises. Là, on prépare la relance économique. On est conscient qu’il y aura un après avec les progrès de la vaccination»