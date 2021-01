Donald Trump banni de Twitter et de Facebook | « Une partie de poker bizarre » -Pierre-Yves McSween

« Vous avez non seulement profité de Trump et de la crise, mais votre modèle d'affaires est basé là-dessus (...) Comme modèle d'affaires, tu contribues à ce qu'on voit hier (l'attaque sur le Capitole) et ce qui est fou, c'est que Donald Trump y contribue, Facebook l'aide à y contribuer, Twitter aussi, et au bout du compte, on a de la violence civile basée sur de la propagande qui se perpétue par les réseaux sociaux. Et qui empoche ? Les réseaux sociaux. »