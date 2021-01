Possible reconfinement du Québec | «C’est un cauchemar sans fin» pour les restaurateurs

«C’est un cauchemar sans fin. On s’attendait en début de 2021 de voir un peu de lumière au bout du tunnel en envisageant un plan de réouverture défini et structuré. On est déjà dans une industrie qui est en mode de survie. On a été fermés six mois en 2020. C’est presque six milliards de dollars de ventes qui ont été perdus. De penser qu’on pourrait être encore fermés pendant quelques mois, c’est intenable. On ne pourra pas survivre avec les programmes d’aide qui ont été mis en place»