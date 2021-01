Des $$$ aux voyageurs qui doivent s'isoler | Le tricheur pense comment, se demande Pierre-Yves McSween

« Avant de penser à ceux qu'on va aider ou ce que le système doit faire, on se questionne sur ce que le système ne doit pas faire. Quel est le plus grand risque d'un politicien? C'est de faire la première page du Journal de Montréal (...) Le premier réflexe qu'on doit avoir quand on fait une mesure d'aide, c'est se demander : le tricheur pense comment ? »