Profits dans les épiceries | Un peu moins de 3,5 millions pour 5 cadres chez Metro

Les chiffres d’affaires des épiceries atteignent des sommets en ces temps de pandémie. Les profits engendrés par les épiciers ont donc pour effet de réjouir les actionnaires des grandes chaînes, alors qu’une grande partie de l’économie tire de l’aile ou est en arrêt forcé.

Mais qui profite vraiment de cette hausse marquée de profit? Les employés grâce à des bonis ou des cadeaux pour les féliciter de leur bon travail? Eh non, malheureusement les profits demeurent dans les proches des actionnaires.

La preuve, Metro vient d’offrir 3 480 000 $ en boni à cinq cadres de son entreprise.

Dans ces temps difficiles, n’aurait-il pas été plus avisé d’offrir ces bonis aux employés qui sont sur le plancher et qui brave la pandémie et toutes les consignes sanitaires pour permettre aux grandes bannières d’engendrer des profits?

Selon Sylvain Charlebois, économiste et professeur titulaire à la Faculté en management et en agriculture de l'Université Dalhousies, s'il y a quelqu’un à blâmer, c’est le conseil d’administration et les actionnaires de l'entreprise étant donné le faible salaire des employés sur le plancher des épiceries.

Il ne risque toutefois pas d’avoir une grande conséquence pour l’épicier, mais sur le plan des relations publiques, ça écorche un peu le blason de Metro. On pourrait s’attendre que d’autres géants soient un peu plus prudents dans ce genre d’octrois dans les prochains mois vu les réactions suscitées par cette nouvelle.