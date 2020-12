Industrie du champagne | Environ 80 millions de bouteilles resteront sur les tablettes

Au cours des six dernières années, il s’est vendu environ 300 millions de bouteilles par année en Champagne, ce qui mène, pour les producteurs, à un chiffre d’affaires d’un peu moins de 8 milliards $ canadiens. Au prix de détail, on parle environ de 20 milliards $ par an.

Selon les estimations, de 75 à 80 millions de bouteilles ne trouveront pas preneur cette année en raison de la pandémie.

Doit-on craindre une augmentation dans les prochaines années, comme on l’a vu après la Deuxième Guerre mondiale?

«Je ne le crois pas. Je pense que les producteurs seraient très heureux d’écouler en un an et demie, deux ans, les surplus de quelque 80 millions de bouteilles au prix actuels.

«D’autant plus qu’aujourd’hui, il y a des compétiteurs plus féroces qu’avant. Pensons au cava espagnol, qui est fait comme le champagne, mais moins cher, et les prosecco italiens. Donc, si on augmente trop les prix, on risque de laisser des parts de marché aux compétiteurs.»