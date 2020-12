Aucune sanction après trois rapports accablants | «Desjardins n'a pas rencontré son obligation de protéger les renseignements personnels»

Un an et demi après la fuite historique de données chez Desjardins, la Commission d’accès à l’information du Québec et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ont présenté leurs constats à la suite de leurs enquêtes respectives.

Cette fuite historique est le résultat de plusieurs lacunes administratives et technologiques, dont certaines qui étaient déjà connues par Desjardins.

Même si la coopérative reçoit trois blâmes, elle ne fera face à aucune sanction.