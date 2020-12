Masques avec fenêtre transparente | Jean Airoldi pète sa coche et envoie un message à François Legault

«C'est rare que je fais des vidéos pour chialer, mais ce matin, je pense que je vais péter ma coche. Mon masque fait avec Rosalie Simard a été refusé dans les écoles disant qu'il n'avait pas été approuvé. J'essaie de faire attester mes masques, mais c'est impossible. Je suis rendu au mois de décembre et on fait des masques depuis le mois d'avril. Des masques de fabrication québécoise avec lesquels on a réussi à donner 70 000 dollars à des fondations qui en avaient grandement besoin. Donc, je fais quoi? Je salue M. Legault qui fait du bon travail en passant. Vous m'avez dit qu'il fallait faire attester le masque. J'aimerais ça le faire attester, mais que dois-je faire? J'attends une réponse»