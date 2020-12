Front commun de certains commerçants de la mode | «Nous ne sommes pas des vecteurs de transmission de la COVID-19»

Puisqu’ils craignent d’être contraints par le gouvernement du Québec à fermer leurs portes, des commerçants ont compilé et dévoilé leurs statistiques sur la COVID-19.

Selon La Presse, ils affirment avoir recensé seulement deux cas de transmission en milieu de travail depuis le début de la pandémie malgré le passage de 36,2 millions de clients.

42 chaînes de magasins détenues par 25 entreprises québécoises ont uni leur voix pour passer le message aux autorités gouvernementales, dont Aldo, Bikini Village, Bentley, Bon Look, Club C, Dynamite, La Vie en Rose et Tristan.

Le commerce de chaussure L’intervalle, fait aussi partie du groupe. Celui-ci a été cofondé par Vicky Scalia.