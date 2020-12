Aide potentielle pour les restaurateurs durant la pandémie | Le projet de loi 72 finit en queue de poisson à l'Assemblée nationale

Le mouvement

Le mouvement des restaurateurs, qui souhaitent vendre des bouteilles de vin sans les accompagner d'un repas, prend d’ailleurs de l'ampleur.

Sur Facebook et sous le mot-clic #Ouvreznoscaves, des photos montrant une transaction entre un client et un restaurateur sont publiées depuis la lettre ouverte de David McMillan, notamment copropriétaire et chef du très respecté restaurant montréalais Joe Beef.

Au cours d’une entrevue accordée vendredi matin, monsieur McMillan a dit ne pas comprendre que le gouvernement Legault ait renoncé à modifier la règlementation entourant les permis d'alcool des restaurateurs en raison des circonstances actuelles.