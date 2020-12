L'affaire Fitzgibbon | «On est en train de dire à toute personne qui a de l'argent: ne va pas en politique» -Pierre-Yves McSween

« Si tu veux avoir du monde qui a réussi dans la vie, qui a des idées financières, qui va-t-on avoir comme ministre de l'économie si tout le monde qui a eu du succès en finances et en économie, on ne les prend pas ? On va dire: on va prendre tous ceux qui n'ont pas fait d'argent et qui n'ont pas de placements, vous autres, vous n'êtes pas en conflits d'intérêt, vous n'êtes pas bons, venez-vous en ! »