Michael Sabia aux finances à Ottawa | «Un bon coup politique et public» -Pierre-Yves McSween

Pierre-Yves McSween commentait, mardi au micro de Paul Arcand, le jeu de chaises musicales se jouant actuellement à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Et au moment où le no 2 de la Caisse, Macky Tall, quittait ses fonctions, la scène fédérale souhaitait la bienvenue à l'ancien no 1, Michael Sabia, nouveau sous-ministre des finances à Ottawa.

« Depuis le départ de M. Morneau, ça laissait l'idée qu'au ministère des finances ça brassait un peu et là on a l'impression qu'une personne un peu plus austère débarque », disait le chroniqueur au micro de Paul Arcand, mardi.