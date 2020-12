Commerce de détail | « On est en mode survie» -François Roberge, La Vie en Rose

« C’est certain qu’après huit mois et demi, on commence à ressentir de la fatigue. C’est stressant de ne pas savoir ce qui s’en vient pour ton entreprise, pour tous les entrepreneurs qui ont bâti des entreprises depuis 25, 30, 40 ans. C’est un feeling que je n’aurais jamais pensé vivre. Mais le moral est bon. On travaille fort. »

Après les deux mois de fermeture au printemps, François Roberge estime que l’entreprise s’est plutôt bien tirée d'affaires durant l’été, mais que c’était plus difficile depuis quelque temps.

« Quarante pour cent de mon chiffre d’affaires (La Vie en Rose a acheté Bikini Village en 2015), ce sont les maillots de bain. Et l’hiver, les maillots de bain servent à aller dans le Sud, en vacances. Il n’y en a plus de vacances...