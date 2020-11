Cri du cœur de certains restaurateurs | «On ne pourra pas rester fermés jusqu’au mois de mai»

«Quand on a rouvert en juin, on a fait plusieurs investissements pour rendre nos endroits sécuritaires. De juin en octobre, les cas de COVID-19 dans des établissements organisés sécuritaires ont été très faibles. Aujourd’hui, on est fermés depuis deux mois, les cas ne descendent pas alors notre constant est : ‘’pourquoi nous et pas quelqu’un d’autre’’. Pourquoi ne pas trouver une solution pour que ça fonctionne. On ne pourra pas rester fermés comme ça jusqu’au mois de mai à attendre que ça revienne à zéro ou que le vaccin arrive»