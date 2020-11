McSween | Comment Couche-Tard peut profiter autant de la pandémie?

« Avec la pandémie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au dépanneur chercher ton lait. Tu ne vas pas aller faire la file à l'épicerie pour sauver 30 sous (...) Autre point, le prix de l'essence a vraiment baissé et le client se fait refiler le rabais encore plus. On vend plus de marchandises, mais avec la même marge, mais on voit qu'on vend moins d'essence, mais avec plus de marge. Dans les deux secteurs, on a fait plus d'argent. Couche-Tard fait plus d'argent temporairement grâce à la pandémie malgré une baisse du volume d'affaires très important. »