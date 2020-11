McSween | Que seriez-vous prêt à concéder contre du télétravail à long terme?

« Maintenant, les employeurs vont se demander si la prime au coût de la vie avec nos employés en télétravail, on va y penser deux fois avec les nouveaux (...). On va peut-être commencer à avoir un salaire en télétravail et un autre en mode bureau. On aura deux échelons salariaux ou bien carrément on divisera les emplois en enlevant une partie du revenu à ceux en télétravail. »