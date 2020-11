«Je demande à la Caisse de dépôt et placement de ne pas me nuire» -Stéphane Crétier, président de GardaWorld

« Je sors aujourd'hui pour protéger la job de 1200 employés à Montréal. On va se réveiller dans 3, 4 ou 5 ans et nous ne serons plus là. C'est clair, net et précis: on va être acheté. C'est une ''game'' de consolidation et on a décidé de la jouer. Je ne demande pas à la Caisse de me favoriser, je demande à la Caisse de ne pas me nuire. »