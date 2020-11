«Pas de hausse d'impôt ou de taxe : les entreprises et les citoyens font déjà leur part»

Le gouvernement Legault va injecter 1,8 milliard de dollars supplémentaires dans l’économie au cours des trois prochaines années, afin de soutenir les entreprises et les travailleurs.

Au dire d’Éric Girard, il est hors de question de diminuer les services offerts au Québécois. Cela dit, le gouvernement ne va pas non plus augmenter les taxez et les impôts pour s’assurer de plus de revenus, qui permettraient de limiter les impacts néfastes d’un déficit important associé à la COVID-19.