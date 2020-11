«Il est certain qu’il y aura trois années de déficit. C’est drôle de voir l’opposition à l’Assemblée nationale, qui demande l’équilibre budgétaire en même temps qu’une aide accrue aux citoyens en temps de pandémie. […] Le Québec n’est pas dans une excellente position économique. La province compte plus de personnes en haut de 65 ans que de jeunes de 15 ans et moins. La population est vieillissante. Les revenus de l’État vont diminuer d'année en année. […] On essaie de transformer l’eau en vin en ce moment au Québec. Et, en pleine pandémie de COVID-19, le gouvernement dit que ça ne balance pas...»