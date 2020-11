COVID-19 | Le vaccin potentiel de Pfizer excite la Bourse

La nouvelle de la création d'un vaccin contre la COVID-19, efficace à 90 pour cent, a propulsé les marchés boursiers lundi.

Même s’il n'est qu'au stade de la première analyse intermédiaire de l'essai de phase 3, les investisseurs ont accueilli positivement cet espoir de retour à une vie normale.

À New York, le Dow Jones a terminé la séance en hausse de presque 3 pour cent et le S and P 500 a pris 1 pour cent.

Les marchés boursiers européens ont grimpé de façon plus importante: jusqu'à 8,5 pour cent dans le cas de la bourse de Madrid.