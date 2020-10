«L'Agence de revenu du Canada a un bon dossier contre le champion de poker, Jonathan Duhamel» -Pierre-Yves McSween

« L'ARC dit que Jonathan Duhamel, ce n'est pas un joueur de poker du dimanche. C'est quelqu'un qui a des investisseurs qui, lorsqu'il déclare des revenus de poker aux États-Unis, déduit même les redevances qu'il envoie à des investisseurs parce qu'il partage le risque avec eux et donc leur paie part des gains. C'est du revenu d'entreprise et donc, on devrait l'imposer tel quel au Canada. »