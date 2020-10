Il se passe quoi avec nos portefeuilles en temps de pandémie, M. McSween ?

« Peut-être qu'on pourrait donner d'autres trucs. Même si on est en pandémie, il y a deux principes, dont on devrait parler davantage: le premier, c'est le temps le temps et le deuxième, c'est l'offre et la demande (...) La différence en temps de COVID-19, c'est ta capacité de payer et tes liquidités disponibles. Dans le moment, on ne connait pas le futur et prendre une décision permanente présentement basée sur une réalité du marché du travail qui est temporaire, c'est quand même un pari. »