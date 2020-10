Quarantaine | Les modifications pourraient donner un coup de pouce aux agences de voyage

« En d’autres mots, si on n’a pas la COVID quand on arrive au Canada, il n’y a pas de raison de s’enfermer 14 jours. Ça, ça va aider beaucoup les gens. C’est un projet-pilote qui va commencer à Calgary. Et si c’est concluant, ils vont l’élargir à Vancouver, Montréal et Toronto. »

Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles, comme cette quarantaine désormais imposée à tout voyageur qui se rend en Europe.