McSween | « Tesla vit sur une portion de profit qui est sur du temps emprunté »

« Tesla a en masse de productions électriques pour dire: nous, on respecte les standards, on pourrait baisser. Ils font comme des échanges avec ceux qui ne sont pas capables de respecter les standards pour l'instant. Ces constructeurs-là sont en train d'en construire des voitures électriques et hybrides. Donc, Tesla, à ce niveau-là, vit sur une portion de profit qui est sur du temps emprunté (...) Je suis un gros fan, mais la batterie l'hiver, ce n'est pas la même ''game''. On ne parle pas d'une perte de 10%, on parle de beaucoup plus que ça. »