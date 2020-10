Les meilleurs vins blancs pour toutes occasions

Excellents compagnons à la table

Des climats et des sols variés, donc, qui permettent à la fois de faire des vins racés de grande garde et des vins à boire entre amis, lors d’une bonne bouffe. Leur belle acidité et leur palette aromatique font de plusieurs vins d’excellents compagnons à la table.

À vrai dire, ces vins souvent légers, élégants, qui évoquent le croquant du fruit, sont parfaits pour tous les contextes.

Les cépages

Voici un petit guide de quelques cépages servant à la production des vins blancs du Val de Loire, afin de vous permettre de découvrir ce grand vignoble si diversifié.

Le sauvignon blanc

De renommée internationale, le sauvignon blanc fait partie des principaux cépages du Val de Loire. Surtout cultivé en Centre-Loire, il permet de produire de grands vins blancs sous les appellations Sancerre et Pouilly Fumé. On le retrouve également sous l’appellation Touraine et dans les zones Touraine-Chenonceaux et Touraine-Oisly. L’arôme du sauvignon blanc est assez distinct de celui des autres cépages. On peut y déceler le genêt, le buis, le bourgeon de cassis, le pamplemousse ou encore le fruit de la passion. Le Sancerre peut se boire seul à l’apéritif. Il accompagne aussi à merveille les fromages de chèvre ou fumés, les crustacés, les poissons ou encore un rôti de porc.

Le chenin blanc

Le chenin blanc est le cépage emblématique du Val de Loire. C’est le troisième cépage planté dans ce vignoble. Le chenin blanc est d’ailleurs originaire du Val de Loire. Il exprime à merveille la richesse des terroirs, dont ceux de l’Anjou, du Saumurois et de la Touraine. Récolté tôt, il permet d’élaborer des vins blancs secs comme les appellations Anjou, Savennières ou Saumur. C’est aussi un cépage utilisé pour les fines bulles, comme le Vouvray. En fin de vendanges, les producteurs proposeront plutôt les grands vins moelleux et liquoreux du Val de Loire, comme Coteaux du Layon ou Bonnezeaux. Le chenin blanc accompagnera bien du saumon fumé, du foie gras poêlé ou un dessert aux poires.

Le melon de Bourgogne

Le melon de Bourgogne est le cépage unique de l’appellation d’origine protégée Muscadet. Originaire de la région de Bourgogne, il a été introduit en Val de Loire il y a quatre siècles. Il embrasse très bien les terres des vignobles nantais. Les vins blancs produits grâce à ce cépage sont généralement frais, minéraux et légers. Ils ont des arômes de citron, de pamplemousse, d’amande verte, de pomme, d’anis et de miel. Un Muscadet peut accompagner des huîtres fraîches, des sardines, du poisson grillé ou du poulet en sauce.

Plusieurs autres cépages se retrouvent également en Val de Loire. Dans les blancs, mentionnons le Chardonnay, la Folle blanche, la Malvoisie, le Grolleau gris et le Romorantin.

Des produits frais et polyvalents

Qu’ils soient secs, demi-secs, moelleux, liquoreux ou mousseux, les vins blancs du Val de Loire (44 % de sa production) sont des produits frais, polyvalents et accessibles avec une grande buvabilité.

Nous vous proposons cinq suggestions de vins blancs disponibles à la SAQ en provenance du Val de Loire.